Вагит Алекперов: «Спартак» в будущем обязан быть чемпионом»

Глава «Лукойла», титульного спонсора , Вагит Алекперов считает нормальным то, что команда в сезоне-2018/19 не смогла выиграть чемпионат России.

«Ни одна команда не может год за годом становиться чемпионом.

Это нормально [что закончил чемпионат не на первом месте]. Сейчас идут кадровые обновления.

Я уверен, «Спартак» – сильная команда, которая в будущем обязана быть чемпионом», – сказал Алекперов.

«Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в РПЛ, набрав 49 очков, и выступит в квалификации Лиги Европы.

Кононов раскритиковал себя, но остался, цель следующего сезона – ЛЧ и победа в Кубке