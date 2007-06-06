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Вагит Алекперов: «Спартак» в будущем обязан быть чемпионом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл Вагит Алекперов ТАСС Футбол

Глава «Лукойла», титульного спонсора «Спартака», Вагит Алекперов считает нормальным то, что команда в сезоне-2018/19 не смогла выиграть чемпионат России.

«Ни одна команда не может год за годом становиться чемпионом.

Это нормально [что «Спартак» закончил чемпионат не на первом месте]. Сейчас идут кадровые обновления.

Я уверен, «Спартак» – сильная команда, которая в будущем обязана быть чемпионом», – сказал Алекперов.

«Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в РПЛ, набрав 49 очков, и выступит в квалификации Лиги Европы.

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