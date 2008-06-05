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Джанлуиджи Буффон: «Хемингуэй писал, что только дома и в Париже мы можем жить счастливо»

Теги ПСЖ Джанлуиджи Буффон лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал свой уход из клуба. 

«Эрнест Хемингуэй писал, что в мире есть только два места, где мы можем жить счастливо: дома и в Париже. С этого дня эти вещи будут отчасти совпадать для меня. Париж, в свою очередь, всегда будет немного похож на мой дом.

Спасибо за то, что у меня была возможность жить здесь. Спасибо за прием, мы вместе пережили все эмоции и трудности вместе с партнерами по команде, сотрудниками клуба и всеми теми, кто был рядом.

12 месяцев назад я прибыл сюда полным энтузиазма, болельщики приняли меня с невероятной теплотой. Благодарю вас от всего сердца. 

Я получил опыт, который сделал меня лучше и заставлял расти дальше. Сегодня мое приключение заканчивается.

«ПСЖ» предложил мне продление контракта, которое я не принял из-за желания подготовить себя к новому жизненному опыту и новым профессиональным вызовам.

Я благодарю президента Нассера Аль-Хелайфи, руководство клуба и всех моих партнеров по команде, которые помогли мне испытать столько дней беззаботной молодости.

Желаю вам уверенности в том, что вы будете продолжать писать страницы этой важной истории вместе», – написал Буффон в инстаграме.

Буффон покинул «ПСЖ»

 
 
 
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Публикация от Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

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