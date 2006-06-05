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Бердыев был готов сократить зарплату до 300 тысяч евро в год и думал о смене стиля игры «Рубина»

Теги Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия Футбол

Стали известны некоторые подробности отношений «Рубина» и тренера Курбана Бердыева.

Сегодня клуб официально объявил об уходе 66-летнего специалиста.

При этом, по информации «Бизнес Online», Бердыев был готов остаться в казанской команде и согласился пойти на понижение зарплаты с 3 миллионов до 300 тысяч евро в год.

Тренер также признавал, что должен изменить взгляды на игру. Бердыев согласился перейти на схему с четырьмя защитниками.

Бердыев последнюю неделю находился в Казани и ждал решения спонсоров, реакции на то, что готов продолжить работу.

Однако в компании «ТАИФ» посчитали, что в дальнейшем сотрудничестве с тренером нет смысла.

Бердыев уходит. Теперь «Рубин» точно закончился

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