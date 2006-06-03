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Франц Беккенбауэр: «Хочу, чтобы Клопп возглавил «Баварию». Он один из лучших тренеров в мире»

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Франц Беккенбауэр Футбол

Бывший защитник «Баварии» Франц Беккенбауэр поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе

«Хочу, чтобы однажды Клопп возглавил «Баварию». Для меня он один из лучших тренеров в мире. То, что Юрген начал в «Боруссии», он усовершенствовал с «Ливерпулем».

Думаю, работа в Англии лишает большого количества сил. В премьер-лиге становишься менеджером и несешь еще большую ответственность, чем тренер в бундеслиге. А если учитывать выступление в кубковых турнирах и премьер-лиге, то количество проведенных матчей намного выше, чем в Германии», – сказал Беккенбауэр.

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