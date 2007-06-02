Ван Дейка не могут обвести в 64 матчах за «Ливерпуль»

Защитник Вирджил ван Дейк принял участие в финале Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:0).

Голландец не дал себя обвести в 64-м матче подряд за мерсисайдский клуб во всех турнирах.

Последним смог обыграть Ван Дейка с помощью дриблинга полузащитник «Ньюкасла» Микель Мерино, это случилось 3 марта 2018 года.

Кроме того, ван Дейк первым за 13 лет провел все 1080 минут (12 матчей) в одном розыгрыше Лиги чемпионов и ни разу не был обведен.

Ван Дейк выжигает: его не могут обвести уже 64 матча, то есть больше сезона