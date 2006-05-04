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    «Зенит» будет в первой корзине при жеребьевке ЛЧ. Вместе с «Барселоной», «Ювентусом» и «ПСЖ»

    Теги Зенит ПСЖ высшая лига Португалия Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов Лига Европы Футбол

    «Зенит» в пятый раз выиграл чемпионат России.

    Петербургская команда при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов в следующем сезоне будет в первой корзине.

    В нее, помимо «Зенита», попадут «Барселона» (чемпион Испании), «Ювентус» (чемпион Италии), «ПСЖ» (чемпион Франции), чемпионы Англии, Германии, а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    В случае, если ЛЧ выиграет чемпион одной из лиг топ-6, то в первую корзину также может попасть чемпион Португалии.

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