«Зенит» будет в первой корзине при жеребьевке ЛЧ. Вместе с «Барселоной», «Ювентусом» и «ПСЖ»

в пятый раз выиграл чемпионат России.

Петербургская команда при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов в следующем сезоне будет в первой корзине.

В нее, помимо «Зенита», попадут (чемпион Испании), «Ювентус» (чемпион Италии), «ПСЖ» (чемпион Франции), чемпионы Англии, Германии, а также победители Лиги чемпионов и .

В случае, если ЛЧ выиграет чемпион одной из лиг топ-6, то в первую корзину также может попасть чемпион Португалии.

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