«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Кейн сыграет впервые с 9 апреля, Фирмино – с 1 мая

Стали известны стартовые составы на финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – .

От травм восстановились форварды обеих команд – и Роберто Фирмино.

Они выйдут на поле с первых минут. Англичанин сыграет впервые с 9 апреля, бразилец – с 1 мая.

: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

«Ливерпуль»: , Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Также доступна текстовая трансляция.

Кейн только восстановился и рвется сыграть в финале. В таком состоянии он может навредить «Тоттенхэму»