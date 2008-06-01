«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Кейн сыграет впервые с 9 апреля, Фирмино – с 1 мая

Стали известны стартовые составы на финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».
От травм восстановились форварды обеих команд – Харри Кейн и Роберто Фирмино.
Они выйдут на поле с первых минут. Англичанин сыграет впервые с 9 апреля, бразилец – с 1 мая.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.
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Кейн только восстановился и рвется сыграть в финале. В таком состоянии он может навредить «Тоттенхэму»