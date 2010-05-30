Сарри о победе в ЛЕ: «По моему мнению, я заслужил остаться в «Челси», но моего мнения недостаточно»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о победе над «Арсеналом» (4:1) в финале .

«Я действительно очень счастлив. Этот трофей очень важен для клуба. Чувствуем, что заслужили его. В январе и феврале у нас были сложности, но мы отреагировали, а в АПЛ это сделать непросто. В итоге мы закончили в зоне Лиги чемпионов, выиграли 12 матчей Лиги Европы, попали в финал Кубка лиги – мы это заслужили. После поражения 0:6 от «Манчестер Сити» мы кое-что поменяли.

Первый тайм был сложным, 64-й матч в сезоне, жара – было физически тяжело играть. Думаю, мы старались работать на результат. Я просил своих футболистов сыграть смелее, даже если была опасность проиграть. Мы показали хороший футбол против , который опасен в контратаках», – отметил Сарри.

О будущем

«Я должен поговорить с клубом и понять, что я могу сделать для и что «Челси» может сделать для меня. Я люблю премьер-лигу и мне повезло оказаться в «Челси», но в конце сезона надо сесть и переговорить. По моему мнению, я заслужил остаться в «Челси», но моего мнения недостаточно», – подчеркнул тренер.

Сарри прекрасно работал в банке до 40, а потом бросил все ради серии D