Реклама 18+
Реклама 18+

«Реал» сегодня сделает финальное предложение «Челси» по Азару

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эден Азар Футбол

Сегодня определится будущее полузащитника «Челси» Эдена Азара, которого хочет приобрести «Реал».

Испанский клуб сделает предложение лондонцам о трансфере 28-летнего хавбека, причем «Мадрид» это предложение расценивает как финальное.

Сам бельгиец твердо намерен перебраться на «Сантьяго Бернабеу» этим летом, если не случится чего-то непредвиденного, он прилетит в Испанию в субботу.

Ранее стало известно, что презентация Азара на домашней арене «Реала» запланирована на 3 июня.

Эден Азар: «Думаю, это прощание. Возможно, настало время для нового вызова»


ИГРА: Попробуй пробежать марафон, не вставая с дивана!

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться