«Реал» сегодня сделает финальное предложение «Челси» по Азару

Сегодня определится будущее полузащитника «Челси» Эдена Азара, которого хочет приобрести «Реал».
Испанский клуб сделает предложение лондонцам о трансфере 28-летнего хавбека, причем «Мадрид» это предложение расценивает как финальное.
Сам бельгиец твердо намерен перебраться на «Сантьяго Бернабеу» этим летом, если не случится чего-то непредвиденного, он прилетит в Испанию в субботу.
Ранее стало известно, что презентация Азара на домашней арене «Реала» запланирована на 3 июня.
Эден Азар: «Думаю, это прощание. Возможно, настало время для нового вызова»