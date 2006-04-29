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    Ванда Нара: «Икарди моложе Спаллетти. Он останется в «Интере» на 150 лет»

    Теги Интер Лучано Спаллетти серия А Италия Мауро Икарди Ванда Нара Футбол

    Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, в очередной раз заявила, что игрок намерен остаться в миланском клубе.

    «Мауро слушает и делает то, что ему говорят.

    Спаллетти хочет остаться в «Интере» на 100 лет? Мауро моложе, он останется на 150 лет.

    Икарди останется в «Интере», он принял решение», – сказала Нара в программе Tiki Taka.

    В 25 матчах серии А в этом сезоне Икарди забил 10 голов и отдал 4 голевых паса.

    В феврале его лишили капитанской повязки после конфликта с руководством клуба и тренером Лучано Спаллетти.

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