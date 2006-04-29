Ванда Нара: «Икарди моложе Спаллетти. Он останется в «Интере» на 150 лет»

Ванда Нара, жена и агент нападающего Мауро Икарди, в очередной раз заявила, что игрок намерен остаться в миланском клубе.

«Мауро слушает и делает то, что ему говорят.

Спаллетти хочет остаться в «Интере» на 100 лет? Мауро моложе, он останется на 150 лет.

Икарди останется в «Интере», он принял решение», – сказала Нара в программе Tiki Taka.

В 25 матчах серии А в этом сезоне Икарди забил 10 голов и отдал 4 голевых паса.

В феврале его лишили капитанской повязки после конфликта с руководством клуба и тренером Лучано Спаллетти.