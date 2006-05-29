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    Леонид Слуцкий: «Витессу» не хватило свежести. Мы провели 6 матчей за 16 дней»

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Утрехт Витесс Лига Европы Футбол

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подвел итоги ответного матча плей-офф за право сыграть в Лиге Европы против «Утрехта» (0:2).

    «Было сложно. Для того, чтобы подготовиться к плей-офф, нужно время, однако мы провели шесть матчей за 16 дней. Это был долгий сезон: мы начали его первыми, а закончили последними.

    Сегодня мы не выигрывали подбор, а это в первую очередь говорит о том, что ты не в достаточно хорошей форме.

    У нас было много травм, в перерыве пришлось произвести две замены, вышли ребята, которые не тренировались или сыграли всего один раз. Мы проиграли из-за того, что команде не хватило свежести», – сказал Слуцкий.

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