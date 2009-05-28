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    Гаттузо подтвердил, что ушел из «Милана» и отказался от зарплаты за 2 года контракта

    Теги Милан Дженнаро Гаттузо серия А Италия отставки Футбол

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о своем уходе с поста главного тренера миланской команды и о финансовой составляющей.

    «Было нелегко решить уйти из «Милана». Но я должен был принять это решение.

    Не было определенного момента, когда это решение созрело. Это сумма всех 18 месяцев в качестве тренера команды, которая для меня никогда не будет похожа на другие. Я прожил эти месяцы с огромной страстью, незабываемое время. Тяжелое решение, но взвешенное.

    Я отказался от двух лет контракта? Да, потому что моя история отношений с «Миланом» никогда не будет упираться в деньги», – сказал Гаттузо.

    Ранее стало известно, что «Милан» покидает спортивный директор Леонардо.

    «Милан» завершил сезон в серии А на пятом месте и не пробился в Лигу чемпионов.


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