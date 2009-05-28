Гаттузо подтвердил, что ушел из «Милана» и отказался от зарплаты за 2 года контракта

Главный тренер Дженнаро Гаттузо рассказал о своем уходе с поста главного тренера миланской команды и о финансовой составляющей.

«Было нелегко решить уйти из «Милана». Но я должен был принять это решение.

Не было определенного момента, когда это решение созрело. Это сумма всех 18 месяцев в качестве тренера команды, которая для меня никогда не будет похожа на другие. Я прожил эти месяцы с огромной страстью, незабываемое время. Тяжелое решение, но взвешенное.

Я отказался от двух лет контракта? Да, потому что моя история отношений с «Миланом» никогда не будет упираться в деньги», – сказал Гаттузо.

Ранее стало известно, что «Милан» покидает спортивный директор Леонардо.

«Милан» завершил сезон в серии А на пятом месте и не пробился в Лигу чемпионов.