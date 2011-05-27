Вилков назначен на первый стыковой матч «Уфа» – «Томь», Лапочкин обслужит «Нижний Новгород» – «Крылья Советов»

Назначены арбитры и инспекторы на стыковые матчи между командами клубов РПЛ и ФНЛ.

30 мая (четверг)

«Уфа» –

Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – (Сочи); ВАР – Сергей Карасев (Москва), АВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Нижний Новгород» –

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди ( ); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); ВАР – (Дмитров), АВАР – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

02 июня (воскресенье)

«Томь» – «Уфа»

Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – (Калининград).

«Крылья Советов» –

Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); ВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).