Юрий Семин: «С Денисовым никакого конфликта нет. Но жизнь меняется: чуть лучше играет другой»

Главный тренер московского Юрий Семин подвел итоги матча заключительного тура РПЛ с «Уфой» (1:0).

«В первую очередь хочу поздравить с замечательным сезоном всех, кто имел отношение к команде. В первую очередь болельщиков, думаю, они довольны. Сезон неоднозначный, но хорошо, что было много характера и воли, как сегодня.

Слава богу, что победили сегодня. Это важно для клуба — играть напрямую в Лиге чемпионов. Это большие деньги и остальные регалии. Хорошо, что завоевали Кубок перед этим, но после такого было очень сложно играть. Футболисты были уставшими, не зря случились две подряд травмы. Выбрались из сложного положения.

И еще одно: так, как на финале Кубка, болельщиков наших нельзя встречать. Они нормальные ребята, а не экстремисты. Они нормальные ребята, а им дали худшие места на стадионе, не выпускали долго. Забирали в полицию и не выпускали до самого матча.

Всем болельщикам еще раз хочу сказать большое спасибо. Мы должны за них заступиться. Те люди, которые поступали с ними в Самаре неправильно, должны нести определенную ответственность

[С Денисовым] нет никакого конфликта! Я не вижу никакого конфликта. Игорь очень многое сделал для «Локомотива». 14 лет не выигрывали ничего, он пришел, стал капитаном. Убрал безразличие из партнеров, был первым помощником старшего тренера. Оказал на психологию команды большое влияние. Он порядочный человек. Да, он самолюбивый.

Жизнь меняется: чуть лучше играет другой. Он не захотел быть в резерве и принял решение. Мы должны сказать ему спасибо. А продолжится ситуация или нет, не знаю. Как тренер, я им восхищен. Он крепкий человек. Но надо учитывать его возраст.

В этой ситуации правых нет. Для меня самый главный принцип: есть группа игроков, каждый раз должен выходить самый сильный. Если этого не будет, то грош цена всем тренировкам и всему остальному. На сегодняшний момент на позиции Денисова есть Баринов. Дальше жизнь покажет. Может, Денисов останется и будет играть лучше», – сказал Семин.

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