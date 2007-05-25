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    «Челси» требует за Азара 130 млн фунтов вместе с бонусами. «Реал» готов заплатить чуть более 88 млн

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эден Азар Футбол

    «Реал» собирается сделать новое предложение о трансфере полузащитника «Челси» Эдена Азара после финала Лиги Европы между «синими» и «Арсеналом», который пройдет 29 мая.

    «Челси» оценивает 28-летнего бельгийца в 130 миллионов фунтов, включая бонусы, и пока не намерен снижать сумму даже в случае выигрыша Лиги Европы.

    «Реал», в свою очередь, готов предложить за Азара немногим более 88 млн, при этом мадридцы уверены, что переход состоится этим летом.

    Переговоры осложняются трансферным запретом для «Челси» в течение двух ближайших окон и травмой полузащитника лондонцев Каллума Хадсона-Одои.

    Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года.

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