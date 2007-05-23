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    Президента «ПСЖ» Аль-Хелайфи подозревают в даче взятки на 3,5 млн долларов для проведения ЧМ по легкой атлетике в Дохе

    Теги ПСЖ лига 1 Франция чемпионат мира Ламине Диак IAAF Рио-2016 Токио-2020 Нассер Аль-Хелайфи Папа Массата Диак Футбол

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обвиняется в коррупции.

    Аль-Хелайфи, который также является руководителем катарского телеканала beIN Sports, с марта находится под следствием в рамках дела, связанного с выборами места проведения чемпионата мира по легкой атлетике в 2017 и 2019 годах. Его уже допрашивали следователи.

    На выборах места проведения ЧМ-2017 Доха уступила Лондону, а в случае с ЧМ-2019 обошла американский Юджин и Барселону и осенью примет турнир.

    Предполагается, что у прокурора есть веские доказательства того, что 45-летний катарец мог дать взятку, повлиявшую на выбор в пользу Дохи.

    Французская прокуратура изучает две выплаты в размере 3,5 млн долларов в 2011 году со стороны принадлежащей Аль-Хелайфи и его брату Халиду компании Oryx Qatar Sports Investment в пользу компании, занимающейся спортивным маркетингом, которой управляет Папа Массата Диак.

    Отец Диака – Ламине – был президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с 1999 по 2015 год и членом Международного олимпийского комитета.

    Следователи пытаются выяснить, использовал ли Ламине Диак свое влияние для получения голосов в пользу Дохи от членов IAAF, а также для изменения даты проведения соревнований, чтобы избежать организации турнира летом, в жару.

    Адвокат Аль-Хелайфи Фрэнсис Шпинер все обвинения отвергает: «Платежи Oryx были полностью прозрачными, а факты дела не касаются Аль-Халайфи. Он не утверждал никаких выплат, связанных с выдвинутыми обвинениями.

    Нассер не был ни акционером, ни директором Oryx в 2011 году. Он не вмешивался ни прямо, ни косвенно в продвижение кандидатуры Дохи».

    Расследование также касается обстоятельств, при которых Олимпиаду-2016 получил Рио-де-Жанейро, а Игры-2020 – Токио.

    В 2017 году Аль-Хелайфи подозревался в даче взятки бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке.

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