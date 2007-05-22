Фанатам «Локомотива» запретили провести перфоманс на финале Кубка России

Объединение фанатов «Локомотива» UnitedSouth в инстаграме выступило с заявлением, в котором объяснило отсутствие перфоманса на финале Кубка России с «Уралом» (1:0, перерыв).

«Фанаты «Локомотива» сегодня на финале Кубка России выступят без перфоманса и визуальной поддержки. Это связано с неожиданными ограничениями со стороны руководителя оперативного штаба – разрешено 3 средства поддержки больше 1.5 метров (заявлено и привезено 11, в том числе предматчевый перфоманс с флагами, посвященный дню рождения фан-движения и обращенный к команде).

РФС в решении проблем не помог. Мы возмущены таким отношением к красоте трибун и к активным болельщикам. От этого страдает общая атмосфера финала, как праздника футбола.

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Сегодня будем поддерживать команду только голосом», – сказано в сообщении.

«По поводу перфоманса на стадионе удивительная ситуация. Не пускают наши традиционные баннеры, которые допускались на все прошлые матчи. Нам и фанатам «Урала» сказали: «Пропустим три баннера. Сами выбирайте какие. Больше нельзя».

У нас флаги были частью перфоманса – их запретили. А то не многое, что проносим, нам позволяют использовать только до стартового свистка! Ну кретинизм же.

Это не первый наш финал за последнее время, но такого бреда не помню. И ладно у нас было бы что-то жесткое, типа «бей-убей», но ничего провокационного и близко нет. Нам просто запретили перфоманс, который до этого разрешили», – сказал представитель United South Иван Крылов.