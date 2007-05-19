Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Сочи» может предложить Денисову контракт по схеме «1+1» с зарплатой 800 тысяч евро

    Теги Локомотив Игорь Денисов премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Сочи Футбол

    «Сочи» готов предложить полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову контракт по схеме «1+1» с зарплатой 800 тысяч евро за сезон. 

    Также в нем предусмотрены бонусы, с учетом которых сумма может возрасти до 1,1 миллиона евро. 

    Ранее сообщалось, что «Сочи», который в следующем сезоне дебютирует в РПЛ, проявляет серьезный интерес к футболисту. 

    Переход может состояться после того, как 35-летний хавбек, переставший попадать в заявку московской команды, расторгнет действующий контракт. 

    Он рассчитан до конца следующего сезона, размер зарплаты – 1,5 млн евро. 

    Игорь Денисов пропал из «Локомотива». Мы разбираемся, что там творится

    Реклама 18+

    Опрос

    Где вы хотите увидеть Денисова?

    37372 голосa 26
    • «Зенит»
      11%
    • Средний клуб в Европе
      18%
    • «Локо»
      4%
    • Ему надо завершить карьеру
      67%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться