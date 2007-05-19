«Сочи» может предложить Денисову контракт по схеме «1+1» с зарплатой 800 тысяч евро

«Сочи» готов предложить полузащитнику Игорю Денисову контракт по схеме «1+1» с зарплатой 800 тысяч евро за сезон.

Также в нем предусмотрены бонусы, с учетом которых сумма может возрасти до 1,1 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Сочи», который в следующем сезоне дебютирует в РПЛ, проявляет серьезный интерес к футболисту.

Переход может состояться после того, как 35-летний хавбек, переставший попадать в заявку московской команды, расторгнет действующий контракт.

Он рассчитан до конца следующего сезона, размер зарплаты – 1,5 млн евро.

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