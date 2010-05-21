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    На «Казань-Арене» могут построить крышу

    Теги Рубин премьер-лига Россия болельщики Рустем Сайманов стадионы Казань-Арена Футбол

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, за счет чего можно повысить посещаемость домашних матчей команды.

    – Говорят регулярно: у «Рубина» мало болельщиков, мало ходят на стадион. Почему так происходит, и как собираетесь с этим бороться?

    – Одна из причин – холодно. У нас регион такой, что здесь прохладно.

    У нас есть мечта. Всегда приходит на стадион руководство республики, и мы это обсуждали: сделать крышу.

    – Предлагали?

    – Предлагал. Все с большим интересом прислушались. Если сделаем крышу, то посещаемость... Это один из шагов.

    – Это реально обсуждается на уровне руководства республики?

    – Реально. Это все очень реально.

    – А с точки зрения технологии как это будет?

    – Позволяет. Я разговаривал с нашим министром, он сказал, что позволяет.

    Все металлоконструкции были сделаны с запасом, и все это позволяет сделать перекрытие крыши, – сказал Сайманов в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

    «Казань-Арена» вмещает 45 379 человек. Рекорд нынешнего сезона – 26 531 зритель на игре с ЦСКА (1:1) в августе.

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