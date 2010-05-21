На «Казань-Арене» могут построить крышу

Генеральный директор Рустем Сайманов рассказал, за счет чего можно повысить посещаемость домашних матчей команды.

– Говорят регулярно: у «Рубина» мало болельщиков, мало ходят на стадион. Почему так происходит, и как собираетесь с этим бороться?

– Одна из причин – холодно. У нас регион такой, что здесь прохладно.

У нас есть мечта. Всегда приходит на стадион руководство республики, и мы это обсуждали: сделать крышу.

– Предлагали?

– Предлагал. Все с большим интересом прислушались. Если сделаем крышу, то посещаемость... Это один из шагов.

– Это реально обсуждается на уровне руководства республики?

– Реально. Это все очень реально.

– А с точки зрения технологии как это будет?

– Позволяет. Я разговаривал с нашим министром, он сказал, что позволяет.

Все металлоконструкции были сделаны с запасом, и все это позволяет сделать перекрытие крыши, – сказал Сайманов в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

«Казань-Арена» вмещает 45 379 человек. Рекорд нынешнего сезона – 26 531 зритель на игре с ЦСКА (1:1) в августе.