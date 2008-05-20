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    Студенческая команда из Уэльса пробилась в квалификацию Лиги Европы

    Теги Лига Европы высшая лига Уэльс Бала Таун Кардифф Метрополитан Футбол

    В Уэльсе завершился местный чемпионат.

    По его итогам в предварительный квалификационный раунд Лиги Европы пробился «Кардифф Метрополитан».

    Студенческий клуб, составленный из студентов университета Кардиффа, обыграл в финале плей-офф за заключительную путевку в еврокубки «Бала Таун» (1:1, по пенальти – 3:1).

    Команда состоит в основном из студентов, получивших степень доктора и магистра по спортивной психологии, тренерской специальности, анализу производительности спортсменов и по другим предметам.

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