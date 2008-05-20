Студенческая команда из Уэльса пробилась в квалификацию Лиги Европы

В Уэльсе завершился местный чемпионат.
По его итогам в предварительный квалификационный раунд Лиги Европы пробился «Кардифф Метрополитан».
Студенческий клуб, составленный из студентов университета Кардиффа, обыграл в финале плей-офф за заключительную путевку в еврокубки «Бала Таун» (1:1, по пенальти – 3:1).
Команда состоит в основном из студентов, получивших степень доктора и магистра по спортивной психологии, тренерской специальности, анализу производительности спортсменов и по другим предметам.
Uchafbwyntiau | Highlights@BalaTownFC 1-1 @CardiffMetFC (W.A.Y)— ⚽ Sgorio (@sgorio) May 20, 2019
Met Caerdydd yn ennill 1-3 ar giciau o’r smotyn.
Rownd Derfynol Gemau Ail Gyfle UG Cymru 🏆 pic.twitter.com/miilarVdvE