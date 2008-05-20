Студенческая команда из Уэльса пробилась в квалификацию Лиги Европы

В Уэльсе завершился местный чемпионат.

По его итогам в предварительный квалификационный раунд пробился «Кардифф Метрополитан».

Студенческий клуб, составленный из студентов университета Кардиффа, обыграл в финале плей-офф за заключительную путевку в еврокубки (1:1, по пенальти – 3:1).

Команда состоит в основном из студентов, получивших степень доктора и магистра по спортивной психологии, тренерской специальности, анализу производительности спортсменов и по другим предметам.