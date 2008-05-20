Танкреди Палмери: «Ювентус» контактировал с Клоппом, но безуспешно»

рассматривал кандидатуру Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», на пост нового главного тренера.

По информации журналиста , туринский клуб контактировал с 51-летним специалистом, но переговоры не получили развития.

«Ювентус» контактировал с Клоппом, но безуспешно», – написал Палмери в твиттере.

На прошлой неделе «Ювентус» объявил о расставании с , проработавшим с командой пять сезонов.

Ранее стало известно, что Клопп в скором времени продлит контракт с «Ливерпулем».

Ничего нормального. «Ливерпуль» – это безумие, безумие, безумие