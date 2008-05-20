Танкреди Палмери: «Ювентус» контактировал с Клоппом, но безуспешно»

«Ювентус» рассматривал кандидатуру Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», на пост нового главного тренера.
По информации журналиста Танкреди Палмери, туринский клуб контактировал с 51-летним специалистом, но переговоры не получили развития.
«Ювентус» контактировал с Клоппом, но безуспешно», – написал Палмери в твиттере.
На прошлой неделе «Ювентус» объявил о расставании с Массимилиано Аллегри, проработавшим с командой пять сезонов.
Ранее стало известно, что Клопп в скором времени продлит контракт с «Ливерпулем».
Ничего нормального. «Ливерпуль» – это безумие, безумие, безумие