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    Танкреди Палмери: «Ювентус» контактировал с Клоппом, но безуспешно»

    Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия возможные трансферы Массимилиано Аллегри Танкреди Палмери Футбол

    «Ювентус» рассматривал кандидатуру Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», на пост нового главного тренера.

    По информации журналиста Танкреди Палмери, туринский клуб контактировал с 51-летним специалистом, но переговоры не получили развития.

    «Ювентус» контактировал с Клоппом, но безуспешно», – написал Палмери в твиттере.

    На прошлой неделе «Ювентус» объявил о расставании с Массимилиано Аллегри, проработавшим с командой пять сезонов.

    Ранее стало известно, что Клопп в скором времени продлит контракт с «Ливерпулем».

    Ничего нормального. «Ливерпуль» – это безумие, безумие, безумие

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