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    ЦСКА интересуется аргентинским форвардом Понсе. Он второй бомбардир чемпионата Греции

    Теги ЦСКА Рома серия А Италия возможные трансферы АЕК высшая лига Греция Эсекиэль Понсе Чемпионат.com Футбол

    Нападающий Эсекиэль Понсе, права на которого принадлежат «Роме», попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

    ЦСКА рассматривает вариант с арендой 22-летнего форварда, который сезон-2018/19 провел в АЕК. Греческий клуб при этом имеет приоритетное право на трансфер игрока.

    Контракт футболиста с «Ромой» действует до лета 2020 года. В 2015 году он перешел в римский клуб из «Ньюэллс Олд Бойз» за 4,2 млн евро.

    Футболист забил 16 голов в 27 матчах за АЕК в чемпионате Греции. Его статистику можно изучить здесь.

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