ЦСКА интересуется аргентинским форвардом Понсе. Он второй бомбардир чемпионата Греции

Нападающий Эсекиэль Понсе, права на которого принадлежат «Роме», попал в сферу интересов , сообщает «Чемпионат».

ЦСКА рассматривает вариант с арендой 22-летнего форварда, который сезон-2018/19 провел в . Греческий клуб при этом имеет приоритетное право на трансфер игрока.

Контракт футболиста с «Ромой» действует до лета 2020 года. В 2015 году он перешел в римский клуб из «Ньюэллс Олд Бойз» за 4,2 млн евро.

Футболист забил 16 голов в 27 матчах за АЕК в чемпионате Греции. Его статистику можно изучить здесь.