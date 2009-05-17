Агент Черевченко предложил «Црвене Звезде» его кандидатуру

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко может возглавить «Црвену Звезду».

По информации Hotsport.rs, тренер сербского клуба Владан Милоевич может покинуть команду. Кандидатуру Черевченко предложил «Црвене Звезде» агент российского специалиста.

Черевченко возглавил «Арсенал» по ходу текущего сезона РПЛ после ухода в «Спартак» Олега Кононова.

«Арсенал» за два тура до окончания чемпионата занимает шестое место. Серия без поражений тульского клуба в РПЛ составляет 11 матчей, разница забитых и пропущенных мячей – 14:2.