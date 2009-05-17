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    Spox: «Бавария» уволит Ковача, даже если он выиграет и бундеслигу, и Кубок. Ван Боммел – главный кандидат на замену

    Теги Бавария высшая лига Голландия ПСВ Аякс бундеслига Германия Марк ван Боммел Нико Ковач Эрик тен Хаг Футбол

    Руководство «Баварии» определилось с будущим главного тренера команды Нико Ковача.

    По окончании сезона он будет уволен – вне зависимости от того, оформит он золотой дубль или останется без трофеев. Об этом сообщают сайты Spox и Goal.de.

    Приоритетный кандидат на замену для «Баварии» – Марк ван Боммел. 42-летний голландец играл за «Баварию» с 2006 по 2011 год, дважды становился чемпионом Германии и обладателем Кубка страны. Он возглавляет ПСВ с прошлого лета.

    Также на этот пост претендует тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. Ранее сообщалось, что работой Ковача недоволен костяк игроков «Баварии». Его критикуют за однообразные тренировки, отсутствие тактической гибкости.

    «Бавария» отказалась комментировать информацию. Журналист Bild Кристиан Фальк, считающийся инсайдером по мюнхенскому клубу, не подтвердил информацию об отставке.

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