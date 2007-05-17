Шаронов может возглавить «Рубин»

ведет поиски замены главному тренеру Курбану Бердыеву, который по окончании сезона, как сообщалось, покинет свой пост.

Один из претендентов – возглавляющий молодежную команду экс-защитник клуба . Всего клуб рассматривает трех-четырех человек.

Сообщалось, что в число кандидатов на пост тренера «Рубина» входят бывший и действующий тренер – Роберт Евдокимов и Владимир Федотов.

Молодежная команда под руководством Шаронова после 28 матчей с 33 очками занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.