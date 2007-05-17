Шаронов может возглавить «Рубин»

«Рубин» ведет поиски замены главному тренеру Курбану Бердыеву, который по окончании сезона, как сообщалось, покинет свой пост.
Один из претендентов – возглавляющий молодежную команду экс-защитник клуба Роман Шаронов. Всего клуб рассматривает трех-четырех человек.
Сообщалось, что в число кандидатов на пост тренера «Рубина» входят бывший и действующий тренер «Оренбурга» – Роберт Евдокимов и Владимир Федотов.
Молодежная команда «Рубина» под руководством Шаронова после 28 матчей с 33 очками занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.