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    Руководство «Реала» видит вторым вратарем в следующем сезоне Лунина, Зидан – своего сына

    Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Леганес Люка Зидан Андрей Лунин Футбол

    В «Реале» нет единого мнения по поводу того, кто будет резервным голкипером команды в следующем сезоне.

    Руководство мадридцев настаивает на том, чтобы дублером Тибо Куртуа стал Андрей Лунин, выступающий за «Леганес», который не прочь продлить аренду украинца.

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, в свою очередь, видит в роли второго вратаря своего сына Люка.

    21-летний француз в этом сезоне играет в основном за молодежку королевского клуба в третьем дивизионе.

    Ранее сообщалось, что нынешний второй голкипер «Реала» Кейлор Навас летом покинет клуб.

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