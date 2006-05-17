Руководство «Реала» видит вторым вратарем в следующем сезоне Лунина, Зидан – своего сына

В «Реале» нет единого мнения по поводу того, кто будет резервным голкипером команды в следующем сезоне.

Руководство мадридцев настаивает на том, чтобы дублером Тибо Куртуа стал , выступающий за «Леганес», который не прочь продлить аренду украинца.

Главный тренер Зинедин Зидан, в свою очередь, видит в роли второго вратаря своего сына Люка.

21-летний француз в этом сезоне играет в основном за молодежку королевского клуба в третьем дивизионе.

Ранее сообщалось, что нынешний второй голкипер «Реала» Кейлор Навас летом покинет клуб.