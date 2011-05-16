Глушаков о переходе в «Спартак»: «Я устал. «Локомотив» ничего не выигрывал. Надо было сменить обстановку»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков стал героем программы «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».
«Я устал. Просто играл, и ничего мы не выигрывали. Мне психологически надо было сменить обстановку, команду», – рассказал Глушаков о переходе в свой нынешний клуб из «Локомотива» в 2013 году.
Передача выйдет в эфир в воскресенье, в 21:55 по московскому времени.
💥 В это воскресенье в 21:55 смотрите программу #Капитаны! Герой нового выпуска – полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 16, 2019
📺 #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/5UVqoSn07j