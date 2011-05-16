Глушаков о переходе в «Спартак»: «Я устал. «Локомотив» ничего не выигрывал. Надо было сменить обстановку»

Полузащитник Денис Глушаков стал героем программы «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».

«Я устал. Просто играл, и ничего мы не выигрывали. Мне психологически надо было сменить обстановку, команду», – рассказал Глушаков о переходе в свой нынешний клуб из в 2013 году.

Передача выйдет в эфир в воскресенье, в 21:55 по московскому времени.