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    Глушаков о переходе в «Спартак»: «Я устал. «Локомотив» ничего не выигрывал. Надо было сменить обстановку»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Денис Глушаков Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков стал героем программы «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».

    «Я устал. Просто играл, и ничего мы не выигрывали. Мне психологически надо было сменить обстановку, команду», – рассказал Глушаков о переходе в свой нынешний клуб из «Локомотива» в 2013 году.

    Передача выйдет в эфир в воскресенье, в 21:55 по московскому времени.

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