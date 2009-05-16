Василий Конов: «Бердыев интересен двум клубам РПЛ, один – московский»

Журналист Василий Конов поделился информацией об интересе других команд к тренеру Курбану Бердыеву.

«Бердыев в сфере интересов двух клубов РПЛ, один из которых – московский», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Сообщалось, что Бердыев может покинуть «Рубин», а на его место может прийти Роберт Евдокимов.

«Рубин» завершит сезон 26 мая гостевым матчем против «Краснодара», после которого Бердыев объявит о своем решении.

Казанцы, набрав 35 очков в 28 турах, занимают десятое место в таблице РПЛ.