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    Василий Конов: «Бердыев интересен двум клубам РПЛ, один – московский»

    Теги Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия Василий Конов Футбол

    Журналист Василий Конов поделился информацией об интересе других команд к тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву.

    «Бердыев в сфере интересов двух клубов РПЛ, один из которых – московский», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    Сообщалось, что Бердыев может покинуть «Рубин», а на его место может прийти Роберт Евдокимов.

    «Рубин» завершит сезон 26 мая гостевым матчем против «Краснодара», после которого Бердыев объявит о своем решении.

    Казанцы, набрав 35 очков в 28 турах, занимают десятое место в таблице РПЛ.

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