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    Новый сквер появится рядом с «Екатеринбург-Ареной» при участии властей города, РМК и УГМК

    Теги премьер-лига Россия происшествия Урал Екатеринбург-Арена Евгений Куйвашев политика Футбол

    Власти Екатеринбурга планируют разбить новый сквер в центре города рядом с «Екатеринбург-Ареной».

    С 13 мая в городе проходят несанкционированные акции, связанные решением о строительстве храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Противников строительства храма разгоняют бойцы Академии единоборств РМК.

    Участие в создании нового сквера примут Русская металлургическая компания (РМК) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), говорится в сообщении, департамента информационной политики Свердловской области по итогам совещания главы региона с главами РМК, УГМК и епархии.

    «Сегодня в свете происходящих событий видно, что у людей есть потребность в этом (в благоустройстве и озеленении города – прим. ред).

    Я имею в виду людей, которые вышли защищать озеленение города в связи со строительством собора святой Екатерины. У них есть запрос на тщательное восстановление зеленого покрытия.

    Мне кажется, что Фонд святой Екатерины (куратор строительства храма, учредителями являются Игорь Алтушкин, возглавляющий РМК, глава УГМК Андрей Козицын, директор компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала – прим. ред) должен взять повышенные обязательства по озеленению города», – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

    Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в 2019 году планируется благоустроить семь скверов ко Дню города.

    «Мы планируем посадку около двух тысяч деревьев дополнительно, 4,5 тыс. кустарников. Еще 57 тыс. кв. м газонов дополнительно будут сделаны и цветники – около 1,3 тыс. кв. м.

    Фактически, это увеличение работ более чем в два раза», – сказал глава города.

    Всего в разработке находятся проекты около 30 новых общественных пространств Екатеринбурга.

    Куйвашев поручил создать рабочую группу, которая будет вести диалог с экологическими организациями и жителями Екатеринбурга и Свердловской области для того, чтобы вопросы озеленения и благоустройства решались консолидировано в регионе.

    В Екатеринбурге бойцы MMA разгоняют противников строительства храма. Грубо, с матом и потасовками

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