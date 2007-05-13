Артем Дзюба: «С кубком РПЛ я бы переспал»

Форвард Артем Дзюба поделился эмоциями от чемпионства в РПЛ.

– Это тот момент, когда все не то что сказочно волшебно – этот год какой-то фантастический. Вот надо было за 30 лет везде побывать, хлебнуть по чуть-чуть всякого… Но в целом я очень благодарен, что у меня был такой непростой тернистый путь.

Я очень счастлив сейчас и безумно благодарен всем в клубе, ребятам в команде, тренерскому штабу. Мы все вместе победили, но приятно, что я один из тех, кто приложил большую руку к этому малышу (целует кубок), о котором я мечтал всю жизнь. Это было не зря.

Я счастлив, что остался самим собой, не предал свои идеалы. Очень круто, что все так получается. Этот год будет в моей памяти навсегда, даже в старости буду рассказывать всем басни, меня будет не остановить. Так что берегитесь все остальные!

– В североамериканских лигах есть традиция: кубок какое-то время проводит с победителями. Вы так его обнимаете, что кажется, что он уедет вместе с вами.

– Я бы, конечно, с ним переспал, не спорю. Ночь бы с ним мы провели с удовольствием. Но, думаю, у нас, найдется тот, кто захочет с ним больше [времени провести]. Я все-таки как-то более-менее спокоен (целует кубок). Главное, что мы это сделали, – сказал Дзюба.