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    «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Салах в основе. Текстовая трансляция в 17:00

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Вулверхэмптон Футбол

    «Ливерпуль» принимает «Вулверхэмптон» в матче 38-го тура чемпионата Англии.

    Команда тренера Юргена Клоппа может стать чемпионом только в том случае, если «Ман Сити» потеряет очки в гостевой встрече с «Брайтоном»

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Начало – в 17:00 по московскому времени.

    Ливерпуль – Вулверхэмптон
    Дата проведения
    12 мая, 17.00, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ЛиверпульАлиссон, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александер-Арнолд, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Ориги, Салах.
    ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Доэрти, Беннетт, Коуди, Кастро, Рубен Невеш, Дендонкер, Диогу Жота, Моутинью, Боли, Хименес.

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