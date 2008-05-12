«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Салах в основе. Текстовая трансляция в 17:00

принимает «Вулверхэмптон» в матче 38-го тура чемпионата Англии.

Команда тренера Юргена Клоппа может стать чемпионом только в том случае, если «Ман Сити» потеряет очки в гостевой встрече с «Брайтоном»

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – . Начало – в 17:00 по московскому времени.

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