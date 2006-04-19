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    Дмитрий Селюк: «У Яя Туре есть реальный вариант с российским клубом»

    Теги Яя Туре премьер-лига Украина Динамо Киев премьер-лига Россия возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Дмитрий Селюк агенты Футбол

    Дмитрий Селюк, агент полузащитника Яя Туре, рассказал о будущем своего клиента.

    35-летний ивуариец зимой разорвал контракт с «Олимпиакосом» и на днях посетил академию киевского «Динамо».

    «Киевское «Динамо»? Я просто дружу с Игорем Суркисом, поэтому Яя приехал дать мастер-класс детишкам.

    Думаю, где-то дней через 10-15 будет информация. Есть реальный вариант с российским чемпионатом.

    Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определенные нюансы, которые нужно решить. Это юридические формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию», – сказал Селюк.

    Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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