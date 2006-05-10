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    Переход де Лигта в «Барселону» затягивается, потому что Райола требует 14 млн евро комиссионных

    Теги высшая лига Голландия Аякс Барселона Ла Лига Мино Райола агенты Маттейс де Лигт Футбол

    Переход капитана «Аякса» Маттейса де Лигта в «Барселону» затягивается.

    По данным Marca, это связано с агентом игрока Мино Райолой. За свое посредничество Райола требует комиссионные в размере 20% от суммы трансфера – около 14 миллионов евро. При обычной практике комиссия составляет 5-10%.

    «Аякс» не хочет терять такую долю от компенсации за футболиста. Амстердамцы согласовали ее с «Барселоной» – около 70 миллионов евро. Каталонцы тоже не хотят нести дополнительные расходы.

    Райола рассчитывает, что другой клуб предложит «Аяксу» большую сумму, при которой они могли бы согласиться на его требования. Амстердамский клуб хочет побыстрее определиться с будущим де Лигта, чтобы вложить деньги в трансферы.

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