«Барселона» близка к приобретению де Лигта

«Барселона» близка к заключению соглашения по трансферу защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, сообщает ESPN.

Каталонский клуб, как сообщает источник, держит ситуацию под контролем.

«Ювентус» и «Бавария» интересуются де Лигтом, но один из источников ESPN утверждает, что де Лигт хочет рассматривать только предложение от «Барселоны».

«Аякс» уведомит «Барселону», если получит другое конкретное предложение о трансфере футболиста. Такая же договоренность была между клубами по хавбеку Френки де Йонгу, который летом переберется на «Камп Ноу».

Руководство сине-гранатовых регулярно общается с агентом де Лигта Мино Райолой.

Статистику 19-летнего голландца можно изучить здесь.

В 16 де Лигт заиграл в основе «Аякса», в 18 стал капитаном, а сегодня – вышиб из ЛЧ «Ювентус»