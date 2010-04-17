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    «Барселона» близка к приобретению де Лигта

    Теги высшая лига Голландия Аякс Барселона Ла Лига возможные трансферы Маттейс де Лигт Футбол

    «Барселона» близка к заключению соглашения по трансферу защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, сообщает ESPN.

    Каталонский клуб, как сообщает источник, держит ситуацию под контролем. 

    «Ювентус» и «Бавария» интересуются де Лигтом, но один из источников ESPN утверждает, что де Лигт хочет рассматривать только предложение от «Барселоны».

    «Аякс» уведомит «Барселону», если получит другое конкретное предложение о трансфере футболиста. Такая же договоренность была между клубами по хавбеку Френки де Йонгу, который летом переберется на «Камп Ноу».

    Руководство сине-гранатовых регулярно общается с агентом де Лигта Мино Райолой.

    Статистику 19-летнего голландца можно изучить здесь.

    В 16 де Лигт заиграл в основе «Аякса», в 18 стал капитаном, а сегодня – вышиб из ЛЧ «Ювентус»

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