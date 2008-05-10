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    «Челси» вышел в финал еврокубка впервые за 6 лет, «Арсенал» – впервые за 13

    Теги Челси премьер-лига Англия Лига Европы Арсенал Футбол

    «Арсенал» и «Челси» встретятся в финале Лиги Европы-2018/19.

    «Канониры» сыграют в финале еврокубкового турнира впервые за 13 лет. В сезоне-2005/2006 «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов уступил «Барселоне» (1:2).

    Для «Челси» это первый еврокубковый финал за шесть лет. В сезоне-2012/13 «синие» в финале Лиги Европы одолели «Бенфику» (2:1).

    Этот еврокубковый финал стал седьмым в истории «Арсенала» (учитывая победный финал Кубка Ярмарок-1969/70), у «Челси» это шестой финал.

    Финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.

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