«Челси» вышел в финал еврокубка впервые за 6 лет, «Арсенал» – впервые за 13

«Арсенал» и «Челси» встретятся в финале Лиги Европы-2018/19.

«Канониры» сыграют в финале еврокубкового турнира впервые за 13 лет. В сезоне-2005/2006 в финальном матче Лиги чемпионов уступил «Барселоне» (1:2).

Для «Челси» это первый еврокубковый финал за шесть лет. В сезоне-2012/13 «синие» в финале Лиги Европы одолели «Бенфику» (2:1).

Этот еврокубковый финал стал седьмым в истории «Арсенала» (учитывая победный финал Кубка Ярмарок-1969/70), у «Челси» это шестой финал.

Финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.