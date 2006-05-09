Рамзан Кадыров: «Нужно ориентироваться на своих игроков. За границу уходит почти 90% футбольных денег»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о проблеме в российском футболе после приговора, вынесенного футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира. [За границу уходит] почти 90% футбольных денег.

Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150-миллионным населением зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы.

Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины», – сказал Кадыров.

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