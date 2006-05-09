Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Рамзан Кадыров: «Нужно ориентироваться на своих игроков. За границу уходит почти 90% футбольных денег»

    Теги премьер-лига Россия Рамзан Кадыров лимит на легионеров Кокорин и Мамаев Футбол

    Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о проблеме в российском футболе после приговора, вынесенного футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

    «В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира. [За границу уходит] почти 90% футбольных денег.

    Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150-миллионным населением зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы.

    Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины», – сказал Кадыров.

    Кокорину дали 18 месяцев колонии, Мамаеву – 17. Но они будут на свободе уже в этом году

    Кокорин и Мамаев в день приговора: выглядели свежо, иногда улыбались

    Что такое колония общего режима, куда отправят Кокорина и Мамаева

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться