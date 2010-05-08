Адвокат Стукалова: «Считали, что перед 9 мая суд проявит гуманность»

Татьяна Стукалова, адвокат форварда Александра Кокорина, высказалась о решении суда приговорить ее клиента к тюремному сроку.



«Мы считаем, что весь приговор построен на показаниях потерпевших. [Приговор] вступает в силу через 10 дней. Считаем, что он очень формальный.



Все ребята по-разному отреагировали. Считали, что суд срок уменьшит. И мы считали, что суд проявит гуманность, но никакой гуманности не было.

Мы бы не сказали, что это полная неожиданность. Считали, что перед 9 мая суд проявит гуманность», – заявила Стукалова.

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