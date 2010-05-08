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    Адвокат Стукалова: «Считали, что перед 9 мая суд проявит гуманность»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кокорин Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

    Татьяна Стукалова, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, высказалась о решении суда приговорить ее клиента к тюремному сроку.

    «Мы считаем, что весь приговор построен на показаниях потерпевших. [Приговор] вступает в силу через 10 дней. Считаем, что он очень формальный.

    Все ребята по-разному отреагировали. Считали, что суд срок уменьшит. И мы считали, что суд проявит гуманность, но никакой гуманности не было.

    Мы бы не сказали, что это полная неожиданность. Считали, что перед 9 мая суд проявит гуманность», – заявила Стукалова.

    Кокорину дали 18 месяцев колонии, Мамаеву – 17. Но они будут на свободе уже в этом году

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