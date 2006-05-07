«Тамбов» может подписать Жиркова в случае выхода в РПЛ

Защитник Юрий Жирков может перейти в «Тамбов».

По информации «Чемпионата», 35-летний футболист не против перехода в тамбовский клуб.

Трансфер может состояться, если клуб ФНЛ выйдет в премьер-лигу, а не продлит контракт с Жирковым.

Жирков – уроженец Тамбова. С 2001 по 2003 год он выступал за местный «Спартак».

После 35 туров «Тамбов», набрав 67 очков, занимает второе место в таблице . Команде тренера Александра Григоряна нужно набрать три очка в трех матчах, чтобы гарантировать себе повышение в классе.

В нынешнем сезоне Жирков провел 10 матчей в чемпионате России и сделал 3 результативные передачи.