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    «Тамбов» может подписать Жиркова в случае выхода в РПЛ

    Теги Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия возможные трансферы Олимп-ФНЛ Александр Григорян ФК Тамбов Чемпионат.com Футбол

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков может перейти в «Тамбов».

    По информации «Чемпионата», 35-летний футболист не против перехода в тамбовский клуб.

    Трансфер может состояться, если клуб ФНЛ выйдет в премьер-лигу, а «Зенит» не продлит контракт с Жирковым.

    Жирков – уроженец Тамбова. С 2001 по 2003 год он выступал за местный «Спартак».

    После 35 туров «Тамбов», набрав 67 очков, занимает второе место в таблице Олимп-ФНЛ. Команде тренера Александра Григоряна нужно набрать три очка в трех матчах, чтобы гарантировать себе повышение в классе.

    В нынешнем сезоне Жирков провел 10 матчей в чемпионате России и сделал 3 результативные передачи.

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