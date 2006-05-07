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    «Чемпионат»: ЦСКА может продать Фернандеса «Зениту» за 30 млн евро

    Теги ЦСКА Зенит Евгений Гинер Витесс премьер-лига Россия возможные трансферы Вячеслав Караваев Марио Фернандес Футбол

    «Зенит» может приобрести правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

    По информации «Чемпионата», москвичи рассматривает возможность продажи 28-летнего футболиста сборной России в «Зенит» по окончании сезона.

    ЦСКА готов обсудить сделку и будет требовать за Фернандеса около 30 миллионов евро. Клуб из Санкт-Петербурга уже долгое время проявляет активный интерес к бразильцу.

    Сам Фернандес не хочет уходить из ЦСКА, но готов это сделать, если его об этом попросит президент клуба Евгений Гинер.

    Вероятность сделки зависит от итогов сезона для ЦСКА и результатов борьбы за место в Лиге чемпионов.

    Если Фернандес покинет клуб, ЦСКА рассмотрит вариант возвращения защитника Вячеслава Караваева, играющего за «Витесс» под руководством экс-тренера армейцев Леонида Слуцкого.

    Марио Фернандес в 25 матчах РПЛ этого сезона забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

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