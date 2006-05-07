«Чемпионат»: ЦСКА может продать Фернандеса «Зениту» за 30 млн евро

может приобрести правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

По информации «Чемпионата», москвичи рассматривает возможность продажи 28-летнего футболиста сборной России в по окончании сезона.

ЦСКА готов обсудить сделку и будет требовать за Фернандеса около 30 миллионов евро. Клуб из Санкт-Петербурга уже долгое время проявляет активный интерес к бразильцу.

Сам Фернандес не хочет уходить из ЦСКА, но готов это сделать, если его об этом попросит президент клуба Евгений Гинер.

Вероятность сделки зависит от итогов сезона для ЦСКА и результатов борьбы за место в Лиге чемпионов.

Если Фернандес покинет клуб, ЦСКА рассмотрит вариант возвращения защитника Вячеслава Караваева, играющего за под руководством экс-тренера армейцев Леонида Слуцкого.

Марио Фернандес в 25 матчах РПЛ этого сезона забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.