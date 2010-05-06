РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.

«5 мая в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск. В результате страшной трагедии погибли люди.

Российская футбольная премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. В этот трудный час мы с вами. Крепитесь», – говорится в сообщении РПЛ.

Трагедия произошла вечером пятого мая. В результате крушения самолета погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.