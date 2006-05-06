Джордан Хендерсон: «Ливерпуль» заслуживает чего-нибудь по итогам сезона»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением о борьбе команды за трофеи в этом сезоне.

«В АПЛ каждую неделю важные моменты, и мы продлили эту гонку до самого последнего матча. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Мы просто сосредоточены на победах и ждем, что случится. Мы выложились целиком в этом сезоне.

Мы заслуживаем чего-нибудь по итогам сезона. Мы продолжили двигаться вперед и будем бороться до последней минуты, тогда и посмотрим, что произойдет. У нас в команде существует доверие. Мы доверяем друг другу вне зависимости от того, кто играет или выходит на замену.

Конечно, мы были недовольны первым матчем с «Барселоной», но мы все еще верим, основываясь на своей игре, это помогает нам сохранять ясный ум, чтобы вновь так сыграть. Это показывает характер и веру, которая у нас есть.

Мы наслаждаемся этим вызовом. Мы наслаждаемся борьбой и игрой. Мы играем так, как хотим. Я не мог бы просить от парней большего. Все были невероятны.

Нас ждет еще один матч в премьер-лиге и, надеюсь, не один – в Лиге чемпионов. Во вторник будет сложно, нужно сыграть так, как мы умеем, закончить на высокой ноте. Никогда не знаешь, что может произойти.

Мы не глупы, мы понимаем, что перед нами очень сложная задача. Я уверен, все ждут, что дальше пройдет «Барселона». Нам же нужно вновь хорошо сыграть на «Энфилде», выложиться и постараться победить.

Мы ни о чем не жалеем. Еще как минимум два матча, и нужно на них сосредоточиться», – сказал Хендерсон.