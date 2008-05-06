Дик Адвокат: «Зенит» лучше конкурентов во всем: от менеджмента до тренеров и игроков»

Бывший тренер Дик Адвокат, ныне возглавляющий «Утрехт», поделился мыслями о чемпионстве петербуржцев.

– В первую очередь поздравляю фанатов «Зенита». В Петербурге отличные болельщики, которых я всегда буду с теплотой вспоминать. Рад за тренерский штаб, за игроков и руководство. Хочу поздравить господина Фурсенко, который приложил много усилий, чтобы «Зенит» был на вершине. Он, Алексей Миллер, Александр Дюков, а также мой покойный товарищ Константин Сарсания – это все архитекторы современного «Зенита».

– А вы?

– И я, конечно! Они выбрали правильного тренера, чтобы выиграть первый титул! И не прогадали с нынешним (смеется).

– Удивлены, что «Зенит» в этот раз стал чемпионом так рано?

– Нет, почему же? Много где судьба титула решается за несколько туров до конца. В Испании и Италии уже есть чемпионы. Теперь есть и в России. Так что все нормально, ничего необычного.

– Это никак не говорит об уровне чемпионата?

– Всем, кто считает чемпионат России не очень сильным, я бы посоветовал у вас поработать! В Европе принято недооценивать российскую лигу. И турецкую, кстати, тоже. Поверьте человеку, который работал и в России, и в Турции: уровень очень хороший!

– Сколько матчей «Зенита» видели в этом году?

– Не считал, но много. Последние несколько вообще не пропускал. Бросилось в глаза, что «Зенит» стал играть зрелищнее, больше забивать. Очень понравился матч с «Краснодаром» – это лучшее, что я видел в этом сезоне из российского футбола. Думаю, именно в той игре «Зенит» решил вопрос с чемпионством. Забить на последних минутах в решающем выездном матче – высочайший уровень.

– В чем главная причина успеха этого «Зенита»? Чем он лучше конкурентов?

– Тем, что это «Зенит»! Высокий уровень во всем, от менеджмента и тренеров до игроков. Посмотрите на зимние трансферы. Три футболиста топ-уровня: Ракицкий, Барриос и этот нападающий из Ирана.

– Азмун.

– Да. Так усиливаться может только «Зенит». Люди знают, чего хотят и на что тратят деньги. К счастью, деньги у клуба есть, – сказал Адвокат.

Вынос Домингеса с линии в 2007-м – один из лучших моментов в истории РПЛ. Если бы не Чори, «Зенит» мог упустить чемпионство