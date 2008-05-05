Медведев о трансферах «Зенита»: «Будем думать не о количестве, а о качестве»

Президент Александр Медведев рассказал о стратегии клуба на летнее трансферное окно.

«Мы будем думать не о количестве, а о качестве.

Главное, чтобы команда сохранила победный дух – не только желание выигрывать, но и то, что мы ненавидим проигрывать.

Легко любить побеждать, но важно воспитать в себе чувство непереносимости поражений – это путь к следующим победам.

Я уверен, что команда сохранит этот настрой!» – сказал Медведев.

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