«Челси» поднялся на 3-е место в АПЛ

разгромил «Уотфорд» (3:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Лондонский клуб набрал 71 очко и поднялся на третье место в таблице.

У «Тоттенхэма» на одно очко меньше при равном количестве игр. У «Арсенала» матч в запасе и 66 очков.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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