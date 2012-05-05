«Челси» поднялся на 3-е место в АПЛ

«Челси» разгромил «Уотфорд» (3:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Лондонский клуб набрал 71 очко и поднялся на третье место в таблице.
У «Тоттенхэма» на одно очко меньше при равном количестве игр. У «Арсенала» матч в запасе и 66 очков.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 5 мая, 16.00, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 48 Лофтус-Чик, 2:0 – 51 Давид Луиз, 3:0 – 75 Игуаин.
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Челси –
Аррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Давид Луиз (Кэйхилл, 89), Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 10), Педро, Ковачич, Азар, Игуаин (Жиру, 79).
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Уотфорд –
Фостер, Кэткарт, Мариаппа, Фемения, Холебас, Чалоба (Клеверли, 67), Дукуре, Перейра, Хьюз, Деулофеу (Саксесс, 83), Дини (Грэй, 83).
- Предупреждение:
- Дукуре (90).
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