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    «Зенит» выплатит «Боке» 1 млн евро за Барриоса в связи с чемпионством, «Индепендьенте» получит 500 тысяч за Ригони

    Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Индепендьенте бизнес Эмилиано Ригони Вильмар Барриос Футбол

    «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в истории.

    Благодаря этому «Бока Хуниорс» получит от петербургского клуба бонус в размере 1 миллиона евро по условиям трансфера полузащитника Вильмара Барриоса.

    Колумбийский хавбек перешел в «Зенит» зимой примерно за 15 миллионов евро. В соглашении между клубами было прописано: если петербургский клуб станет чемпионом, то заплатит бонус в 1 миллион евро.

    Кроме того, 500 тысяч евро получит от «Зенита» другой аргентинский клуб – «Индепендьенте». Такая сумма была прописана при переходе вингера Эмилиано Ригони в российский клуб летом 2017 года за 9 млн евро.

    Статистику Барриоса можно изучить здесь, а Ригони – здесь.

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