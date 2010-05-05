«Зенит» выплатит «Боке» 1 млн евро за Барриоса в связи с чемпионством, «Индепендьенте» получит 500 тысяч за Ригони

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в истории.
Благодаря этому «Бока Хуниорс» получит от петербургского клуба бонус в размере 1 миллиона евро по условиям трансфера полузащитника Вильмара Барриоса.
Колумбийский хавбек перешел в «Зенит» зимой примерно за 15 миллионов евро. В соглашении между клубами было прописано: если петербургский клуб станет чемпионом, то заплатит бонус в 1 миллион евро.
Кроме того, 500 тысяч евро получит от «Зенита» другой аргентинский клуб – «Индепендьенте». Такая сумма была прописана при переходе вингера Эмилиано Ригони в российский клуб летом 2017 года за 9 млн евро.
Статистику Барриоса можно изучить здесь, а Ригони – здесь.
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