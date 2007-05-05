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    Fotospor: «Зенит» предложил 6 млн евро за хавбека «Фенербахче» Элмаза

    Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Элиф Элмаз Футбол

    Полузащитник «Фенербахче» Элиф Элмаз попал в сферу интересов «Зенита».

    Петербургский клуб предложил за 19-летнего хавбека 6 миллионов евро плюс бонусы, сообщает Fotospor.

    Однако «Фенербахче» хочет выручить за Элмаза 10-12 миллионов евро.

    Новые предложения, по словам спортивного директора турецкого клуба, могут поступить с открытием трансферного окна. По этой причине руководство не спешит принимать решение по игроку.

    Македонец забил 3 гола в 38 матчах этого сезона. Статистику Элмаза смотрите здесь.

    Игор Митрески: «Посоветовал бы Элмазу год-два поиграть в России. Но 20 млн евро может заплатить только «Зенит»

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