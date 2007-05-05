Fotospor: «Зенит» предложил 6 млн евро за хавбека «Фенербахче» Элмаза

Полузащитник «Фенербахче» Элиф Элмаз попал в сферу интересов .

Петербургский клуб предложил за 19-летнего хавбека 6 миллионов евро плюс бонусы, сообщает Fotospor.

Однако хочет выручить за Элмаза 10-12 миллионов евро.

Новые предложения, по словам спортивного директора турецкого клуба, могут поступить с открытием трансферного окна. По этой причине руководство не спешит принимать решение по игроку.

Македонец забил 3 гола в 38 матчах этого сезона. Статистику Элмаза смотрите здесь.

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