Вирджил ван Дейк: «Рад, что не играю в Ла Лиге и мне не приходится противостоять Месси каждый сезон»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после разгрома от «Барселоны» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил игру форварда каталонцев .

«Когда сталкиваешься с Месси, и он демонстрирует свою лучшую форму, то с ним ничего нельзя сделать. Я рад, что не играю в чемпионате Испании и мне не приходится противостоять ему каждый сезон.

Он забил два гола, я был очень разочарован. Но он выиграл пока только битву, а не войну», – сказал ван Дейк.