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    Вирджил ван Дейк: «Рад, что не играю в Ла Лиге и мне не приходится противостоять Месси каждый сезон»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов Вирджил ван Дейк Футбол

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после разгрома от «Барселоны» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил игру форварда каталонцев Лионеля Месси.

    «Когда сталкиваешься с Месси, и он демонстрирует свою лучшую форму, то с ним ничего нельзя сделать. Я рад, что не играю в чемпионате Испании и мне не приходится противостоять ему каждый сезон.

    Он забил два гола, я был очень разочарован. Но он выиграл пока только битву, а не войну», – сказал ван Дейк.

     
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