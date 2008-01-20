Моуринью о плохом поведении у бровки: «Когда это делают Клопп или Пеп – это страсть, когда Жозе – его удаляют»

Бывший главный Жозе Моуринью рассказал о разнице между страстью и контролем над эмоциями.

«Люди путают страсть с контролем эмоций. Есть пример, который покажет, что я прав. Одинаковые ситуации со мной и другими тренерами – разные последствия.

Когда Моуринью плохо ведет себя у бровки, пинает бутылку, делает это и то, его удаляют, он получает дисквалификацию и платит за это. Когда это делает Юрген [Клопп] – это страсть. Когда это делает Пеп [Гвардиола] – это страсть. Когда это делает Моуринью – его удаляют.

Сейчас я не такой, каким был 10-15 лет назад. Я думаю об имидже, о клубе, стараюсь вести себя на соответствующем уровне. Люди путают это с отсутствием страсти», – сказал Моуринью.

Моуринью пересчитал трансферы Клоппа и Пепа, а еще сказал, что у тренеров отнимают власть