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    Моуринью о плохом поведении у бровки: «Когда это делают Клопп или Пеп – это страсть, когда Жозе – его удаляют»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Футбол

    Бывший главный «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о разнице между страстью и контролем над эмоциями.

    «Люди путают страсть с контролем эмоций. Есть пример, который покажет, что я прав. Одинаковые ситуации со мной и другими тренерами – разные последствия.

    Когда Моуринью плохо ведет себя у бровки, пинает бутылку, делает это и то, его удаляют, он получает дисквалификацию и платит за это. Когда это делает Юрген [Клопп] – это страсть. Когда это делает Пеп [Гвардиола] – это страсть. Когда это делает Моуринью – его удаляют. 

    Сейчас я не такой, каким был 10-15 лет назад. Я думаю об имидже, о клубе, стараюсь вести себя на соответствующем уровне. Люди путают это с отсутствием страсти», – сказал Моуринью.

    Моуринью пересчитал трансферы Клоппа и Пепа, а еще сказал, что у тренеров отнимают власть

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