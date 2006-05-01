«Реал» и «Барселона» пожелали Касильясу скорейшего выздоровления

«Реал» и поддержали вратаря «Порту» Икера Касильяса, который перенес инфаркт.

хочет передать своему любимому капитану Икеру Касильясу всю поддержку.

Касильяс за свою карьеру научил нас преодолевать самые невероятные препятствия, чтобы прославлять клуб.

«Реал» желает, чтобы наш вечный капитан выздоровел как можно скорее», – говорится в заявлении мадридского клуба.

«Барселона» поддержала испанского голкипера в твиттере: «Оставайся сильным, Икер Касильяс! Желаем тебе скорейшего и полного выздоровления».

Касильяс выступал за «Реал» с 1998 по 2015 год, в составе которого пять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды Лигу чемпионов и дважды Кубок Испании.

Со сборной Испании он выиграл два чемпионата Европы (2008, 2012) и чемпионат мира (2010).