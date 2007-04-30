Юрген Клопп: «Многие приезжают в Барселону с четким планом, но получают четкий пинок»

Главный тренер Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов перед первым полуфиналом Лиги чемпионов с «Барселоной».

– (Обратился к фотографам:) Если вы погуглите мое имя, найдете кучу готовых фото со мной!

– Что с Фирмино, сыграет ли он завтра?

– Бобби с нами, он тренировался сегодня, потренируется завтра, перед матчем решим.

– Перед игрой вы сказали, что «Камп Ноу» – обычный стадион.

– Я фанат футбола, как я могу сказать хоть что-то плохое про этот стадион? Мы хотим сыграть здесь в свой лучший футбол.

Чем лучше мы будем, тем эмоциональнее будет атмосфера. Посмотрим, кто из нас способен лучше использовать домашнее преимущество.

Месси еще до начала сезона говорил, что они хотят привезти этот кубок домой. Для меня это прозвучало как угроза! Мы тоже хотим пройти в финал.

– Попал бы Месси в ваш топ-5 лучших игроков за все время?

– Из тех игроков, что я видел, я бы сказал, что Месси номер один. Еще есть Роналду, но я даже не хочу говорить про других. Я видел и тренировал много хороших футболистов.

Мой отец всегда говорил, что лучший – Пеле, но я не застал его игру. Так что лучший – Месси.

Иногда нам стоит концентрироваться на Месси, но у «Барселоны» есть еще 10 игроков мирового класса, которые могут решить игру.

– Ничья будет для вас приемлемым результатом?

– Ничья будет не худшим результатом в мире. Многие приезжают в Барселону с четким планом, но получают четкий пинок.

– Вы в гуще событий на этой стадии.

– Это прекрасно. Единственное, что могло бы быть лучше, это бы если кто-то мне сказал, что мы уже чемпионы. Мне нравится, что парни добрались до такого положения дел. Два года назад для «Ливерпуля» было событием просто попасть в Лигу чемпионов, а теперь мы два года подряд в полуфинале.

– Как оцените игру Коутиньо?

– Я очень рад вновь увидеть Фила. От мистера Вальверде зависит, сыграет ли он завтра.

Да, нам его сильно не хватает, потому что он игрок мирового уровня, мне нравилось с ним работать. Но мы здорово справляемся и без него.

– Какой у вас опыт в Испании?

– Однажды мне удалось заполучить столик в забитом ресторане на Ибице, потому что мы с «Дортмундом» обыграли «Реал Мадрид»! – сказал Клопп.